Gallantry Awards 2021: 1380 वीरों को गैलेंट्री अवॉर्ड, ITBP के 20 जवानों को मिला वीरता पदक

नई दिल्ली। भारत आजादी का 75वां (75th Independence Day 2021) जश्न मना रहा है। इस विशेष मौके पर भारत के वीरों को उनके साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। बीते वर्ष भारत-चीन की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसा के दौरान बहादुरी के लिए ITBP के 20 जवानों को वीरता पुरस्कार मिला है।

स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष मौके पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रक्षा में तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 20 जवानों को उनकी बहादुरी के लिए पदक (Gallantry Awards 2021) से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के लिए उनकी वीरता के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुल 1,380 सेवा पदकों में ये पदक शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक सूची के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस (जेकेपी) ने अधिकतम 257 (1 पीपीएमजी और 256 पीएमजी) वीरता पदक प्राप्त किए हैं। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 151 (1 पीपीएमजी और 150 पीएमजी) मिले हैं।

