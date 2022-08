7,500 स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

चंडीगढ़ में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। UAE के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यहां करीब 7500 विद्यार्थियों ने तिरंगी ड्रेस पहन कर 'वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ ए वेविंग नेशनल फ्लैग' बनाया। स दौरान यहां केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थी।

आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार से लेकर आम लोग तक इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन सबके बीच चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्टेडियम में लहराते हुए सबसे बड़ा ह्यूमन तिरंगा बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस तिरंगे को करीब 7500 विद्यार्थियों ने तिरंगी ड्रेस पहन कर बनाया। पहले ये रिकॉर्ड यूएई के नाम था, जिसे अब तोड़ दिया गया है।

Guinness World Record for the Largest Human Image of a Waving National Flag