Gujarat: सूरत की पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग, दो मजदूरों की मौत, 125 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू

नई दिल्ली। गुजरात ( Gujarat ) के सूरत शहर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के कडोडोरा में सोमवार सुबह एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग ( Fire Break Out ) लग गई। इस घटना में अब तक दो मजदूरों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।

आग लगने के बाद से अब तक 125 से ज्यादा मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां अब भी मौजूद हैं। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है।

Surat | Rescue operation has concluded at the packaging factory where a fire broke out early morning today in Vareli, Kadodara



Police say two people have died and 125 people rescued in the fire incident. pic.twitter.com/UlgKlk94BE