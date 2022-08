48 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद भी गुरुग्राम के नाले में गिरे बच्चे को नहीं खोज सकी टीम, परिजनों में मचा है कोहराम

गुरुग्राम के ग्राम गाडौली में एक 8 साल का एक बच्चा रविवार 7 अगस्त को नाले में गिर गया। बच्चे को खोजने के लिए पिछले 48 घंटों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। NDR अधिकारी गौरव पटेल ने बताया कि अभी तक 14 से 15 किलोमीटर की तलाशी कर ली गई है।

गांव गाडौली में बादशाहपुर ड्रेन में गिरे 8 साल के बच्चे 'दिशांत' का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। बच्चे को ढूंढने के लिए NDRF की टीम लगू हुई है, लेकिन पिछले 48 घंटे से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में NDRF की टीम को सफलता नहीं मिली है। हादसे के 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन 'दिशांत' का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है, जिसके कारण उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे के माता पिता अपने लाडले के वापस आने के लिए आस लगाए हुए हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है माता-पिता की चिंता बढ़ती जा रही है।

