अग्निवीर बनने का सपना देखने वाले गरीब परिवार के बच्चों को फ्री कोचिंग देगी सरकार, जानिए युवा कैसे उठा सकेंगे इसका लाभ

Free Coaching For Agneepath Scheme: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने आज शाम एक बड़ा फैसला लिया है। सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार अग्निपथ स्कीम की तैयारी करने वाले गरीब परिवार के बच्चों को फ्री कोचिंग देगी।

Free Coaching For Agneepath Scheme: भारतीय सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना में उम्मीद से कहीं अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। भले ही इस स्कीम के तहत चार साल की नौकरी मिलेगी, लेकिन इसके बाद भी अग्निवीर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं। आवेदनों की संख्या को देखते हुए कहा जा रहा है कि अग्निवीर की चयन प्रक्रिया काफी कड़ी होगी। इस बीच अग्निपथ स्कीम को लेकर आज शाम हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद घोषणा की कि राज्य सरकार अग्निपथ स्कीम की तैयारी करने वाले गरीब परिवार के बच्चों को फ्री कोचिंग की सुविधा देगी।

Haryana govt will give Free Coaching to Youths of Agneepath Scheme