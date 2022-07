Agneepath Scheme के तहत नेवी को मिले 3 लाख से अधिक आवेदन, इसमें 20 हजार से अधिक महिला अभ्यर्थी भी शामिल

Agneepath Scheme: भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ स्कीम की जिस समय घोषणा की गई थी, तब इसका पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ था। लेकिन समय के साथ यह विरोध शांत हुआ और अब अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी के लिए निकाली गई भर्ती में बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया है।

More than 3 lakh Candidates Apply for navy Recruitment under Agneepath