हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, बिहार के मूल निवासी को भी मिलेगा झारखंड में आरक्षण का लाभ

झारखंड में पदस्थापित बिहार निवासी कर्मियों के लिए झारखंड सरकार ने राज्य गठन के पहले और कैडर विभाजन के आधार पर आरक्षित कैटेगरी के एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ अब उनके बच्चों को भी देने का फैसला किया है।

झारखंड में पदस्थापित बिहार के कर्मियों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैडर विभाजन के बाद बिहार से आए आरक्षित वर्ग के कर्मियों के बच्चों को झारखंड में आरक्षण दिया जाएगा। राज्य गठन के पहले और कैडर विभाजन के आधार पर आरक्षित कैटेगरी के एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग से झारखंड राज्य में पदस्थापित हुए कर्मी जो बिहार के निवासी रहे हों, तो भी उनकी आरक्षण कैटेगरी की मान्यता झारखंड में अब प्रदान की जाएगी। यानी नियुक्तियों में अब उनके संतानों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

Hemant Soren government decision, native of Bihar will also get the benefit of reservation in Jharkhand