बिहार के एक हेडमास्टर के वायरल हुए वीडियो से मचा हड़कंप, 'मैं स्कूल जा रहा हूं' का नहीं कर पाए अंग्रेजी अनुवाद, भड़के SDO

स्कूल में निरीक्षण के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी, तब SDO हेडमास्टर से सवाल कर बैठें। SDO ने हेडमास्टर से कहा -'मैं स्कूल जा रहा हूं' का अंग्रेजी और संस्कृत में अनुवाद करें, जिसका जवाब वह नहीं दे पाए।

बिहार का मोतिहारी जिला उन जिलों में शामिल है जहां शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा अव्यवस्था और गड़बड़ियां हुई हैं। खासकर यहां शिक्षकों की नियुक्ति में जिस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ था, उसका असर भी देखने को मिलने लगा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल, इस स्कूल में निरीक्षण के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी, तब SDO हेडमास्टर से सवाल कर बैठें, जिसका जवाब देने में वह असफल हो गए।

SDO came to inspect government school in Motihari district of Bihar, exposed education system after asking Headmaster to translate sentence