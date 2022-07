झारखंड के इन सरकारी स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को होती है छुट्टी, प्रशासन तक को नहीं है खबर

झारखंड के इन सराकारी स्कूलों में स्थानिय लोगों ने अपने मनमाने नियम थोप दिए हैं। सरकारी नियमों को तोड़ते हुए साप्ताहिक छुट्टी रविवार से बदलकर शुक्रवार को जुमा अवकाश बना दिया है।

जहां देश में रविवार के दिन स्कूल, कॉलेज, बैंक समेंत ज्यादातर सरकारी संस्थान बंद रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी नियमों को तोड़ते हुए झारखंड के कुछ स्कूलों पर मनमाने नियम लागू किए गए हैं। खबर मिली है कि झारखंड के जामताड़ा जिले में वहां के स्थानीय लोगों ने सरकारी नियमों को तोड़ते हुए स्कूलों पर मनमाने नियम थोप दिए हैं। इस जिले में ऐसे स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जहां की मुस्लिम आबादी बढ़ते ही साप्ताहिक छुट्टी रविवार से बदलकर धीरे-धीरे शुक्रवार को जुमा अवकाश बना दिया जा रहा है।

Jharkhand: In more than 100 schools of Jamtara district holiday on Friday juma instead of Sunday