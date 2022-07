Jharkhand: जब ED ने सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों को भेजा नोटिस, कहा - 'हम डरनेवाले नहीं'

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने टेंडर प्रकिया में गड़बड़ी कर मनी लाउंड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित उनके 15 करीबी लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनसे जुड़े 15 लोगों के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। साहिबगंज में शुक्रवार को शुरू हुई ईडी की छापेमारी शनिवार को भी कई कारोबारियों के ठिकानों पर जारी रही। अब इन 15 लोगों को इडी ने पूछताछ के लिए शनिवार को नोटिस देकर रांची कार्यालय बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही कार्रवाई में अब तक 5.32 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ED ने सभी लोगों के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है।

