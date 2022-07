IPS अधिकारी दीपांशु काबरा ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'बूंद-बूंद कीमती है… डॉगी को समझ आ गया, हम इंसान कब समझेंगे?'

धरती पर ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। यहां तक कि बूंद-बूंद को भी तरस रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग जमकर पानी की बर्बादी करते हैं। नल को खुला छोड़ देते हैं, पानी गिरता रहता है, लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इंसानों को भले ही ये ना समझ में आए, लेकिन जानवरों को तो जरूर समझ में आता है कि पानी की क्या कीमत होती है। दरअसल, सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता पानी पीने के बाद नल बंद करता दिखाई देता है।

