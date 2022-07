'राष्ट्रपति बना तो CAA लागू नहीं होगा लागू', असम में बोले यशवंत सिन्हा

Presidential Election: यशवंत सिन्हा ने असम में सभी विपक्षी दलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो सुनिश्चित करेंगे कि CAA लागू न हो।

If I am in Rashtrapati Bhavan, will ensure CAA is not implemented says Yashwant Sinha in Assam