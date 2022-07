'न मैंने उसे कभी बुलाया और न ही मिला, मेरे खिलाफ फैलाया जा रहा झूठ', पाक पत्रकार के विवाद पर बोले हामिद अंसारी

Hamid Ansari On Row Over Pak Journalist: पाकिस्तान पत्रकार के दावों पर अब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो न कभी उस शख्स से मिले हैं और न ही कभी उसे बुलाया है।

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इन दिनों सुर्खियों में हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि वो हामिद अंसारी के उप-राष्ट्रपति रहते हुए उनका मेहमान बनकर भारत आया था और जासूसी की थी। इस दावे के बाद से हामिद अंसारी चारों तरफ से घिर गए हैं और उनपर देश के साथ गद्दारी करने के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों का अब हामिद अंसारी ने खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने कभी ऐसे शख्स को न बुलाया है और न ही कभी मिले हैं। उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है।

Hamid Ansari On Row Over Pak Journalist: "I Never Invited Him Or Met Him"