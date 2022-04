भारत में भी श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली का डर! PM मोदी के साथ घंटों चली बैठक में अधिकारियों ने चेताया

श्रीलंका की तरह देश के कुछ राज्यों की आर्थिक हालत भी बदहाल हो सकती है। आज शीर्ष सचिवों ने पीएम मोदी के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कारण भी गिनाए।

श्रीलंका अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। हालत ये है कि यहाँ के लोग खाने की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर प रहे हैं। आर्थिक बदहाली के कारण लोग सड़कों पर आ गए हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या भारत में भी श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली आ सकती है? तो इसका जवाब भी आज एक बैठक में मिल गया है। दरअसल, ये सवाल आज प्रधानमंत्री मोदी और नौकरशाहों की एक बैठक में भी उठाया है। इस बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यों की अव्यावहारिक और लोकलुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही कहा कि ये अगर ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही देश के कई राज्य श्रीलंका की तरह बदहाली का सामना कर सकते हैं। ये जानकारी बैठक से जुड़े सूत्रों के जरिए सामने आई है।

