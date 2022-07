शनिवार को इंडिगो की 55% उड़ानों में हुई देरी, सामने आई वजह, DGCA ने लिया एक्शन

IndiGo Flights Delayed: शनिवार को इंडिगो की अधिकतर उड़ानें या तो देरी से संचालित हुईं या फिर उन्हें रद्द करना पड़ा। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी वजह अब सामने आ गई है।

IndiGo प्रतिदिन 1600 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती है, लेकिन शनिवार का दिन इसके लिए काफी मुश्किल भरा साबित हुआ। इंडिगो के अधिकतर कर्मचारी अचानक सिक लीव पर चले गए जिससे 55 फीसदी उड़ानें प्रभावित हुईं। इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मामले को संज्ञान में लिया और एयरलाइन कंपनी को नोटिस जारी कर कारण पूछा। अब सामने आ रहा है कि पर्याप्त स्टाफ व पायलट न होने के कारण उड़ानों में देरी हुई। ये सभी सिक लीव के लिए अप्लाई कर एयर इंडिया में जॉब के लिए इंटरव्यू देने चले गए थे।

IndiGo cabin crew on mass leave on day of ai walk in, 55% of flight Delayed