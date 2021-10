Jammu Kashmir: सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक खांडे ढेर

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस जवानों की हत्या में शामिल लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुस्ताक खांडे सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया।

कश्मीर जोन पुलिस ( Kashmir Zone Police ) ने बताया है कि लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar-e-Taiba ) का मोस्ट वांटेड आतंकवादी उमरको पंपोर (Pampore Encounter ) के द्रंगबल में ढेर कर दिया गया है।

उमर मुश्ताक खांडे ने फरवरी में श्रीनगर ( Srinagar ) के बघाट में चाय पी रहे पुलिस के दो जवानों मोहम्मद यूसुफ ( Mohd Yousf ) और सुहैल आह (Suhail Ah) की हत्या कर दी थी। इसने आतंक की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया था।

LeT terrorist Umar Mustaq Khandey who martyred our 2 colleagues SgCT Mohd Yousf & Ct Suhail Ah in Baghat, Srinagar while they were having tea,neutralised in Drangbal,Pampore. Amongst various other crimes of the terrorists, this stands out as most unforgivable: Kashmir Zone Police