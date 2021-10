Pampore Encounter : पंपोर में सेना का बड़ा एक्शन, अलग-अलग एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, LeT कमांडर मुश्ताक भी घेरे में

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलवामा (Pulwama) में एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये मुठभेड़ पंपोर इलाके में हो रही है।

कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के पंपोर के द्रंगबल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर ( LeT ) उमर मुश्ताक खांडे को घेर लिया है, जबकि दो अलग-अलग मुठभेड़ों में दो आतंकियों को मार गिराया है।

अल्पसंख्यकों की हत्या में शामिल रहे दो आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के साथ पुलवामा और श्रीनगर जिलों में हुई अलग-अलग मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि ‘हाल में एक केमिस्ट (बिंदरू) और दो शिक्षकों (सुपिंदर कौल और दीपक चंद) की हत्या में शामिल दो आतंकवादियों शाहिद और तनजील को अलग-अलग मुठभेड़ में मारा गिराया गया।’

सुरक्षा बलों को पुलवामा के वाहीबाग इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। एनकाउंटर के दौरान आतंकी मार गिराया गया।

