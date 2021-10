Jammu Kashmir: पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में एक JCO और जवान शहीद, ऑपरेशन के चलते नेशनल हाईवे किया बंद

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में आतंकियों की नापाक हरकते थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुंछ जिले में एक बार फिर आतंकियों से मुठभेड़ ( Poonch Encounter ) में एक जेसीओ समेत दो जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ के चलते राजौरी-पुंछ नेशनल हाईवे को भी बंद किया गया।

काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के तहत पुंछ ( Poonch ) जिले में गुरुवार देर रात एक काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई में भारतीय सेना के एक अधिकारी और एक जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

1 JCO, 1 soldier died in a counter-terrorist operation in Mendhar sub-division of the Poonch district, Jammu & Kashmir.



