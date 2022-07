JDU नेता उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों कहा, 'बिहार में NDA इज नीतीश कुमार एंड नीतीश कुमार इज NDA'?

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कोई गलतफहमी में न रहे, जबसे एनडीए है तब से नीतीश कुमार ही इसके चेहरा हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की लीडरशिप है तो एनडीए है।

बिहार में बीजेपी की गठबंधन साथी जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्‍होंने बिना नाम लिए कहा है कि कोई गलतफहमी में न रहे। जबसे एनडीए है तब से नीतीश कुमार ही इसके चेहरा हैं। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में कई बार ऐसे मुद्दे आए जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष तो आमने-सामने आये ही, सत्ता पक्ष के भी दो सहयोगी दल- बीजेपी और जेडीयू भी आमने-सामने दिखे जिसके बाद बिहार की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म है।

