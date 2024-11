Election 2024: झारखंड में विधानसभा चुनाव कल, राजस्थान, MP समेत 10 राज्यों की 32 सीटों पर उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग

Election 2024: झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से बुधवार को 43 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा देश के 10 राज्यों की 32 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। बुधवार को उपचुनाव के लिए जिन सीटों पर मतदान होगा उसमें 31 विधानसभा सीट शामिल है।

Election 2024: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Election) की 81 सीटों में से बुधवार को 43 सीटों पर वोटिंग (First Phase Voting) होगी। इसके अलावा देश के 10 राज्यों की 32 सीटों पर भी उपचुनाव (Bypoll) होंगे। बुधवार को उपचुनाव के लिए जिन सीटों पर मतदान होगा उसमें 31 विधानसभा सीट (By Election Voting On 13 November) शामिल है। वहीं केरल की वायनाड लोकसभा सीट (Wayanad Lok Sabha Seat) के साथ राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि देश के 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के सांसद बनने, 2 के निधन और 1 के दलबदल से उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 4 सीटें एससी और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं।

केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होगी वोटिंग बुधवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहे है। वायनाड से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया है वहीं बीजेपी ने नाव्या हरिदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेफ्ट ने सत्यन माकेरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब सभी की नजरे इस बात पर है कि प्रियंका गांधी क्या अपने भाई की सीट वायनाड को बचा पाएंगी या नहीं? राजस्थान की सात सीटों पर होगी वोटिंग राजस्थान की सात सीटों पर बुधवार को वोटिंग होगी। उमसें दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा, खींसवर, सलूंबर, चौरासी और रामगढ़ सीट शामिल है। बता दें कि इनमें से चार सीटों पर कांग्रेस (Congress) के विधायक, एक सीट बीजेपी, एक सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) और एक सीट हनुमान बेनीवाल की आरएलपी (RLP) के पास थी। बिहार की चार सीटों पर होगा मतदान बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं बुधवार को प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये चार सीटों का उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है। प्रदेश की बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ पर उपचुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर होगी वोटिंग बता दें कि बुधवार को छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होंगे। इस सीट से बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के चलते यह सीट खाली हो गई थी। इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहे है। कांग्रेस ने आकाश शर्मा और बीजेपी ने सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दरअसल, बीजेपी के लिए यह सबसे मजबूत सीटों में से एक सीट रही है, जिसके चलते सीएम विष्णुदेव साय से लेकर सरकार के मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंक दी। एमपी की दो सीटों पर होगा उपचुनाव मध्यप्रदेश की दो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग होगी। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान होगा। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के सांसद बन जाने के बाद बुधनी सीट खाली हो गई थी। वहीं कांग्रेस विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद विजयपुर सीट रिक्त हुी थी। बुधनी से बीजेपी से रमाकांत भार्गव अपनी किस्मत आजमा रहे है तो वहीं कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। विजयपुर से रामनिवास रावत बीजेपी से प्रत्याशी है तो वहीं कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर होगी वोटिंग पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर बुधवार को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। उसमें सीताई, मदारीहाट, नैहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडांगरा विधानसभा सीट है। इनमें से पांच सीटें TMC विधायकों के सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई थी। वहीं एक सीट बीजेपी विधायक के सांसद बनने के कारण खाली हुई थी। असम की पांच सीटों होगी वोटिंग बुधवार को असम की पांच सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान होगा। असम की बेहाली, ढोलाई, सामागुड़ी, बोंगाईगांव और सिदली की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। कांग्रेस ने इस सभी पांचों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं एनडीए से तीन सीट पर बीजेपी, एक पर एजेपी और एक सीट पर यूपीपीएल ने अपना प्रत्याशी उतारा है। कर्नाटक की तीन सीटों पर होगी वोटिंग कर्नाटक की तीन विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को वोटिंग होगी। कर्नाटक की चन्नपटना, शिग्गांव और सिंदूर में मतदान होगा। कांग्रेस ने इन तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे है जबकि बीजेपी दो सीट और एक सीट पर जेडीएस चुनाव लड़ रही है। इन राज्यों में बुधवार को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग गुजरात की एक सीट वाव, मेघालय की एक सीट गाम्बेग्रे और केरल की एक सीट चेलाक्कारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग होगी। वहीं केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। बता दें कि सिक्कम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया था। यह भी पढ़ें Jharkhand Election: कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी, जनता से किए ये वादे

