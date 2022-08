झारखंड BJP ने बिहार के नए उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गिफ्ट में भेजा पेन, कहा - '10 लाख नौकरी देने वाली फाइल पर इससे करें हस्ताक्षर'

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पेन कुरियर किया है और उनसे अपील की है कि वह अपने वायदे के मुताबिक पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के फाइल पर हस्ताक्षर करने का वादा पूरा करेंगे।

