Karnataka : शिवमोगा में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने की 4 आरोपियों की पहचान, 2 गिरफ्तार

Karnataka Shivamogga violence: कर्नाटक के शिवमोगा शहर में सोमवार को दो गुटों के बीच वीर सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर को लेकर झड़प हो गई। ये मामला इतना बढ़ गया कि इलाके में धारा 144 लागू करनी पड़ी। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

Published: August 16, 2022 11:01:35 am

Shivamogga clashes: कर्नाटक के शिवमोगा शहर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर सावरकर और टीपू सुल्तान के समर्थकों के बीच विवाद छिड़ गया। दरअसल, यहाँ आमिर अहमद सर्कल में हिंदू संगठन के लोगों ने वीर सावरकर का पोस्टर एक बिजली के खंबे पर लगाया गया था जिससे टीपू सुल्तान के समर्थक भड़क गए और अपना बैनर लेकर पहुँच गए। इसके बाद दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने वीर सावरकर का पोस्टर भी हत्या दिया और तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई।

Karnataka: 4 accused identified and 2 arrested by police in Shivamogga violence