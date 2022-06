जानिए क्यों ' मुंबई के फैंटम' के नाम से मशहूर थे अरबपति कारोबारी पालोनजी मिस्री

शापूरजी ग्रुप के चेयरमैन पालोनजी मिस्त्री का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पालोनजी अरबपति कारोबारी होने के बाद भी काफी लो प्रोफाइल ही रहे। शायद यही वजह है कि इन्हें गुमनाम अरबपति कारोबारी भी कहा जाता था, क्योंकि वे सार्वजनिक जगहों पर ना तो जाते थे और ना ही कारोबारी बैठकों में कभी दिखे। बावजूद इसके उन्हें मुंबई के फैंटम के रूप में मशहूर थे।

