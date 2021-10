लखीमपुर खीरी की घटना का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, कल होगी सुनवाई

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी की घटना पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर योगी सरकार और भाजपा पर हमलावर हैं। वहीं कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ कल मामले की सुनवाई करेगी।

कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट से अपील

बता दें कि 3 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद से लोग सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। हाल ही में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी परेशान कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कई लोगों ने इस मामले का संज्ञान लेने की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है।

Supreme Court takes suo motu cognisance of Lakhimpur Kheri violence



A bench of Chief Justice NV Ramana and Justices Surya Kant and Hima Kohli will hear the matter tomorrow pic.twitter.com/034N5TPAzt