लखीमपुर खीरी की घटना को पंजाब सीएम चन्नी ने बताया दूसरा जलियांवाला बाग कांड

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी की घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने योगी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। पंजाब सीएम चन्नी का कहना है कि लखीमपुर की घटना दूसरा जलियांवाला बाग कांड है। कृषि कानूनों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों को जान बूझकर कार से कुचलना शर्मनाक है। इस घटना ने जलियांवाला बाग की यादें ताजा कर दी हैं।

प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी अवैध

पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका गांधी को पीड़ित परिजनों से मिलने न देने पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को पीड़ित परिजनों से मिलने से रोका जा रहा है, सरकार को अब अपनी कुर्सी का डर सता रहा है। उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है।

The incident at Lakhimpur Kheri has brought back horrendous memories of Jallianwala Bagh. Those who massacred the farmers are roaming free while @priyankagandhi has been detained illegally. I appeal to the Union Govt to repeal the three farm laws immediately. pic.twitter.com/UbZrzsk3cI