38 साल बाद शहीद लांसनायक चंद्रशेखर का मिला शव, सियाचिन ग्लेशियर की बर्फ में दबकर हो गए थे शहीद

सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से शहीद हुए लांसनायक चंद्रशेखर का शव 38 साल बाद मिला है। हिमस्खलन की चपेट में कई सैनिकों का पार्थिव शरीर उसी दौरान सेना के जवानों ने ढूंढ लिया था लेकिन लांसनायक चंद्रशेखर हर्बोला समेत एक और सैनिक लापता हो गए थे।

सियाचिन के ग्लेशियर पर रहना बेहद मुश्किल और जानलेवा है। वहीं मई 1984 को बटालियन लीडर लेफ्टिनेंट पीएस पुंडीर के नेतृत्व में 19 जवानों का दल ऑपरेशन मेघदूत के लिए निकला था। 29 मई को भारी हिमस्खलन से पूरी बटालियन दब गई थी, जिसके बाद उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया था। इन्ही में से एक जवान का शरीर 38 बाद मिला है। हिमस्खलन में दबकर शहीद हुए लांसनायक चंद्रशेखर हर्बोला का पार्थिव शरीर इतने सालों के बाद मिला।

Martyr's body found in Siachen after 38 years, 19 soldiers were buried in 1984