Mata Vaishno Devi Yatra: वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को पर्ची की जगह मिलेगा RFID कार्ड, जानिए क्या होगा फायदा

माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए रोजाना हजारों यात्री जाते हैं। कटरा से इन तीर्थयात्रियों को एक खास पर्ची दी जाती है। लेकिन 62 वर्षों से चली आ रही ये पर्ची की व्यवस्था अब खत्म हो रही है। अब वैष्णो देवी की यात्रा करने वालों को RFID कार्ड दिया जाएगा।

माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश दुनिया से पहुंचते हैं। माता के दर्शनों के लिए कटरा में इन यात्रियों को यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके एवज में उन्हें एक पर्ची दी जाती है। बीते 62 वर्षों से ये व्यवस्था चली आ रही है जो अब खत्म होने वाली है। बदलते वक्त के साथ अब श्राइन बोर्ड भी अपडेट हो रहा है। यही वजह है कि, अब माता के दर्शनों के लिए यात्रियों को पर्ची की जगह रेडियो फ्रिकवेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID ) कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए सुरक्षा तो पुख्ता होगी ही साथ ही अन्य फायदे भी होंगे।

Mata Vaishno Devi Yatra Pilgirms Will Get RFID Card From Shrine Board