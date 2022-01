वैष्णो देवी के लिए अब होगी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग, नए साल पर हुए हादसे के बाद लिया गया फैसला

नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ के चलते बड़ा हादसा हो गया था। इस दौरान 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य घायल भी हो गए थे। इसके बाद अब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, अब वैष्णो देवी मंदिर में यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना अनिवार्य होगा।

नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ के चलते बड़ा हादसा हो गया था। इस दौरान 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य घायल भी हो गए थे। इसके बाद अब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, अब वैष्णो देवी मंदिर में यात्रा के लिए ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था खत्म की जा रही है, अब श्रद्धालुओं के लिए यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना अनिवार्य होगा। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है।

