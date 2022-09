झारखंडः पाकुड़ में गाय को बचाने की कोशिश में जिंदा जले मुस्लिम पिता-पुत्र, मचा मातम

Jharkhand news: एक गाय को बचाने की कोशिश में मुस्लिम पिता-पुत्र जिंदा जल गए। यह दर्दनाक हादसा झारखंड के पाकुड़ जिले से सामने आया है। हादसे में उस गाय की भी मौत हो गई, जिसे बचाने की कोशिश में मुस्लिम पिता-पुत्र जिंदा जले। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम मचा है।

Muslim Father and Son Burnt Alive During Save a Cow From Fire in Jharkhand