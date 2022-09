कर्नाटक: आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिंदू युवक का जबरन धर्म परिवर्तन, मस्जिद में बंद कर खिलाया बीफ, 11 लोगों पर केस

Forcefully Conversion: कर्नाटक में एंटी कन्वर्जन बिल पास होने के कुछ ही दिन बाद जबरन धर्म परिवर्तन का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि एक हिंदू युवक का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हुए उसे मुस्लिम बनाया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 11 लोगों पर केस दर्ज किया है।

Forcefully conversion of a Hindu Youth in Karanataka FIR against 11 Peoples