थायलैंड में जॉब का लालच दे म्यांमार में 300 भारतीयों को बंधक बना करा रहे साइबर क्राइम

रिपोर्ट के मुताबिक, 300 से अधिक भारतीयों को म्यांमार के म्यावाड्डी के एक गैंग ने बंधक बनाकर रखा है जिसमें अकेले तमिलनाडु के 60 लोग हैं।

म्यांमार के म्यावाडी के एक गिरोह ने 300 से अधिक भारतीयों को बंधक बनाकर रखा है और उन्हें साइबर अपराध के लिए विवश कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसे क्षेत्र में बंधक बनाकर रखा गया है जहां म्यांमार की सरकार का कंट्रोल नहीं है। ये इलाका पारंपरिक आर्म्ड ग्रुप्स के कंट्रोल में है। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के लोगों को भी बंधक बनाकर रखा गया है। बंधक बनाने वाले गिरोह म्यावाड्डी के हैं।

Myanmar gang holds over 300 Indians hostage, forces them into cybercrime (PC: BMC Software)