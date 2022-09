खराब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सड़क हादसों के लिए जिम्मेंदार, डीपीआर तैयार करने के लिए उचित प्रशिक्षण की जरूरत: नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों के लिए खराब प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जिम्मेंदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और देश के मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की कल यानी 4 सितंबर को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके एक दिन बाद आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ सड़क दुर्घटनाओं के लिए खराब प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने राजमार्गों और अन्य सड़कों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दे रही है।

Nitin Gadkari said that Faulty project reports responsible for road accidents, proper training is needed to prepare DPR