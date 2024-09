Delhi New CM Atishi नहीं, ये रहीं भारत की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री, सुचेता कृपलानी थीं देश की पहली वुमन CM

आतिशी 43 वर्ष की उम्र में बनीं मुख्यमंत्री गोवा की मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर (Shashikala Kakodkar, the youngest women CM in India) के नाम सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। वह सिर्फ 38 साल की उम्र में ही राज्य की की पहली महिला सीएम बनीं। आतिशी इस लिहाज से उनसे उम्र में काफी बड़ी है। आतिशी 8 जून 1981 को पैदा हुईं। आतिशी की उम्र 43 वर्ष है।

सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री आतिशी से देश में पहले कई महिला मुख्यमंत्री रहीं हैं जो उनसे छोटी उम्र में ही ओडिशा की मुख्यमंत्री बन गईं। ओडिशा की नंदिनी सत्पथी (Nandini Satpathy, Former Chief Minister of Odisha) महज 41 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनीं थीं। ओडिशा में अब तक एक ही बार महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं मायावती (Mayawati, Ex CM of Uttar Pradesh) ने सिर्फ 39 वर्ष में ही यह मुकाम हासिल किया था। बसपा नेता कुमारी मायावती से पहले उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी (Sucheta Kripalani, First women CM of India) बनीं थीं। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया था। सुचेता कृपलानी की मुख्यमंत्री बनने के समय 55 वर्ष की उम्र थी।