अब WhatsApp के जरिए बुक करें कोविड वैक्सीनेशन स्लॉट, जानिए कैसे

नई दिल्ली। महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी। कोरोना को हराने के लिए देशभर में तमाम ऐप्स से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब वॉट्सऐप (WhatsApp) के जरिए भी कोविड टीकाकरण के लिए स्लॉट की बुकिंग की जा सकती है। अब आपको वैक्सीन स्लॉट बुक करने के लिए कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के तमाम वॉट्सऐप यूजर्स के लिए कंपनी की ये पहल फायदेमंद साबित होगी। इस बात की जानकारी वॉट्सऐप के हेड विल कैथकार्ट (Will Cathcart) ने एक ट्वीट के जरिए दी है।



व्हाटसऐप के जरिए स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया

@MyGov के सीईओ अभिषेक ने व्हाट्सऐप के जरिए स्लॉट बुक करने की पूरी प्रकिया को विस्तार से बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा गया है कि अब आप व्हाट्सएप पर अपना टीकाकरण स्लॉट बुक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बुक स्लॉट लिखकर व्हाट्सऐप पर माईगवइंडिया कोरोना हेल्पडेस्क को भेजें। ओटीपी वैरिफाई करें और स्लॉट बुक करने के लिए स्टेप्स फॉलो करें।

Today we’re partnering with @MoHFW_INDIA and @mygovindia to enable people to make their vaccine appointments via WhatsApp. Spread the word: https://t.co/2oB1XJbUXD https://t.co/yvF6vzPHI1

इन स्टेप्स को करें फॉलो

— सबसे पहले WhatsApp के https://wa.me/919013151515 इस लिंक पर क्लिक करें।

— यह लिंक आपको @MyGovIndia कोरोना हेल्पडेस्क पर लेकर जाएगा।

— इसके बाद 'Book Slot' के ऑप्शन पर क्लिक करें।

— बुक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा।

— व्हाट्सएप चैट में अपनी पसंदीदा तिथि और स्थान, आधार पिन कोड और वैक्सीन प्रकार चुनें।

— स्लॉट प्राप्त करें और अपनी नियुक्ति के दिन टीकाकरण केंद्र पर जाए।

Now you can book your vaccination slot on WhatsApp!



All you have to do is simply send 'Book Slot' to MyGovIndia Corona Helpdesk, verify OTP and follow these few simple steps.



Visit https://t.co/97Wqddbz7k today! #IndiaFightsCorona @MoHFW_INDIA @PMOIndia pic.twitter.com/HQgyZfkHfv