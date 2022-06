BJP से सस्पेंड होने के बाद Nupur Sharma ने मांगी माफी, कहा- मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ

BJP Spokesperson Nupur Sharma suspended: बीजेपी ने आज एक्शन लेते हुए पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इस एक्शन के बाद नूपुर शर्मा ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है, और अपने शब्दों के लिए माफी मांगी है।

'मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं', ये बात आज बीजेपी से सस्पेंड हो चुकी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बार बार याद आ रही होंगी। कुछ दिनों पहले एक टीवी डिबेट में उन्होंने रोष में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दे डाला था जिसके बाद से आए दिन उनकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रहही हैं। आज बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस एक्शन के बाद अब नूपुर शर्मा ने अपने शब्दों को वापस लेते हुए कहा है कि उनकी मंशा किसी को तकलीफ देने की नहीं थी।

