संसद में थम नहीं रहा संग्राम, लगातार तीसरा दिन गया बेकार, अडानी और राहुल के लंदन वाले बयान पर घमासान

Uproar in Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज तीसरा दिन भी बेकार गया। हंगामे के कारण बुधवार को भी सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकी। विपक्षी सांसद गौतम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग को लेकर नारेबाजी करते दिखे। जबकि सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी से लंदन वाले बयान को लेकर माफी मांगने की बात पर अडिग रहे।

Parliament Budget Session Second Phase Third day Update Adani row and Rahul Gandhi