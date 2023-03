अडानी मामले पर संसद से ED दफ्तर तक विपक्ष का मार्च, खरगे बोले- 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले

Opposition MPs March on Adani issue: भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर लगे आरोपों की उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों का शोर थम नहीं रहा है। इस मसले पर बजट सत्र के तीसरे दिन भी संसद में खूब हंगामा हुआ। हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से ईडी दफ्तर तक के लिए मार्च निकाला।

Opposition MPs March from Parliament to ED office to submit a Memorandum over Adani issue