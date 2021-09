अफगानिस्तान के हालात पर पीएम मोदी की टिप्पणी- तालिबान की सत्ता के बाद पूरे क्षेत्र में आतंक का जोखिम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में तालिबान के अधिग्रहण के बाद युद्ध से तबाह राष्ट्र के घटनाक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की घटनाओं ने देश के पड़ोसियों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आवश्यक है कि "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नई प्रणाली की मान्यता पर सोच-समझकर और सामूहिक रूप से निर्णय लें"।

आतंकवादी समूह द्वारा महिलाओं के अधिकारों पर अंकुश लगाने की चिंताओं के बीच पीएम ने कहा, "अफगानिस्तान में विकास यथासंभव समावेशी होना चाहिए। महिलाओं और अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने की आवश्यकता है।" पीएम मोदी का यह बयान ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित 21वें एससीओ-सीएचएस शिखर सम्मेलन में आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन बिना बातचीत के हुआ और इस नई प्रणाली की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित अफगानिस्तान के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा, "देश जिस मानवीय और वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, उसे देखते हुए अफगानिस्तान में स्थिति बिगड़ रही है। वैश्विक समुदाय जिस तरह से अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देता था, अब उसे सावधान रहना चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक समुदाय कट्टरवाद को अफगानिस्तान पर हावी नहीं होने दे सकता क्योंकि इससे और अधिक आतंक पैदा होगा। पीएम बोले, "हमें यह सुनिश्चित करने के लिए उस तंत्र पर पहुंचने की आवश्यकता है कि अफगानिस्तान का उपयोग किसी भी आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाए। एससीओ को इस दिशा में काम करने की जरूरत है।'' इस तंत्र में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए।

यह कहते हुए कि युद्धग्रस्त देश में बड़ी मात्रा में उन्नत हथियार बचे हैं, जिससे अस्थिरता का खतरा होगा, मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम से पूरे क्षेत्र में ड्रग्स, अवैध हथियारों और मानव तस्करी का अनियंत्रित प्रवाह हो सकता है। पीएम ने कहा कि भारत अपने अफगान मित्रों को सहायता प्रदान करना जारी रखने को तैयार है, क्योंकि "हमारे संबंध सदियों पुराने हैं।"

एससीओ में अपने पहले के वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने भूमि से घिरे मध्य एशियाई देशों और भारत के बीच संपर्क बढ़ाने का भी आह्वान किया था, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि कनेक्टिविटी परियोजनाएं परामर्शी, पारदर्शी होनी चाहिए और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

