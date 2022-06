PM Modi Germany tour: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 26 से 28 जून तक जर्मनी की यात्रा, जी-7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग

PM Modi Germany Tour: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के आखिरी सप्ताह में जर्मनी की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी जी 7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जर्मनी के साथ-साथ पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात भी जाएंगे।

PM Modi visit Germany for G7 Summit on June 26-27 will also travel UAE