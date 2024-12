Quiz 2024 (No.7): क्या आप जानते है इन पांच सवालों का जवाब

नई दिल्ली•Dec 30, 2024 / 03:13 pm• Ashib Khan

प्रश्र 1. भारत ने किस देश को हराकर हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है?

(a) चीन

(b) पाकिस्तान

(c) जापान

(d) दक्षिण कोरिया

प्रश्र 2. निम्नलिखित में से कौन जी-20 का सदस्य नहीं है?

(a) इंडोनेशिया

(b) सिंगापुर

(c) मेक्सिको

(d) तुर्की

प्रश्र 3. बांग्लादेश में हाल ही में संपन्न 12वें संसदीय चुनाव 2024 में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है?

(a) बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)

(b) जातीय पार्टी (इर्शाद)

(c) लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (बांग्लादेश)

(d) अवामी लीग

प्रश्र 4. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था?

(a) बेलूर मठ

(b) खेतड़ी

(c) कोलकाता

(d) नासिक

प्रश्र 5. एशिया में अब तक के सबसे बडे उड्डयन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया-2024 का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था?

(a) हैदराबाद

(b) ग्वालियर

(c) बेंगलूरु

(d) चेन्नई

आज पूछे गए सवाल के सही जवाब

1. चीन

2. सिंगापुर

3. अवामी लीग

4. नासिक

(b) न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर

(c) नीतीश कुमार रेड्डी

(c) 39वां

(c) दिस मोमेंट

