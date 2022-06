Qutub Minar Row: परिसर में पूजा करने की अपील पर कोर्ट ने टाला फैसला, जानिए वजह

दिल्ली के कुतुबमीनार मामले में गुरुवार को साकेत कोर्ट की ओर से एक अहम फैसला आना था, लेकिन 9 जून को कोर्ट ने इस फैसले को टाल दिया है। दरअसल कोर्ट कुतुब मीनार में हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद फैसला देने वाला था। लेकिन इससे पहले कोर्ट में इस मामले में नया मोड़ सामने आ गया।

देश की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार परिसर में चल रहे विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इस पर आज यानी 9 जून को कोर्ट में फैसला होना था, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले को टाल दिया है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं, लेकिन एन वक्त पर इस मामले में एक नया मोड़ आ गया और साकेत कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला आगे के लिए टाल दिया है। दरअसल साकेत कोर्ट में एक नई याचिका दायर होने की वजह से कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने के मांग वाली अपील पर फैसले का इंतजार दो महीने तक बढ़ गया।

Qutub Minar Row Delhi Saket Court Defers Its Judgement On Worshiping Rights Know Why