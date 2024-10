केरल विधानसभा में ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव, दी ये दलील

Pinarayi Vijayan: केरल विधानसभा में केंद्र सरकार के ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव” के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से एक राष्ट्र-एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है।

तिरुवनन्तपुरम•Oct 11, 2024 / 07:33 am• Ashib Khan

One Nation One Election: केरल विधानसभा में केंद्र सरकार के ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव” (One Nation One Election) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से एक राष्ट्र-एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। वहीं पारित प्रस्ताव में इसे असंवैधानिक भी बताया गया है। बता दें कि एक राष्ट्र-एक चुनाव के प्रस्ताव की अनुशंसा रामनाथ कोविंद पैनल द्वारा की गई है। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) की ओर से राज्य के विधायी कार्य मंत्री एम बी राजेश ने पेश किया।