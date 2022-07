लालू प्रसाद यादव की हालत नाजुक, तेजस्वी यादव बोले - '3 जगह फ्रैक्चर, दवा के ओवरडोज से तबीयत बेहद बिगड़ी'

लालू प्रसाद यादव की हालत बेहद नाजुक है, उन्हें बुधवार रात पटना से एयर एंबुलेंस की मदद से दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया है। लालू के समर्थक और आरजेडी कार्यकर्ता जगह-जगह हवन और पूजा करके उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती हैं। जानकारी मिली है की लालू प्रसाद यादव एम्स के कोरोनरी केयर यूनिट (CCU) में भर्ती हैं। कार्डियोलाजी, नेफ्रोलाजी व आर्थोपेडिक्स विभाग के डाक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बताया है कि लालू यादव का शरीर लॉक हो गया है। उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। लालू यादव की तबीयत बेहद बिगड़ने के बाद उन्हें देर रात उन्हें पटना से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया।

