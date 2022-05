जम्मू कश्मीरः आतंकियों के आगे डटी रही 7 साल की बच्ची, शहीद पिता को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

Jammu and Kashmir: ट्यूशन के लिए घर से निकले ही आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान आतंकियों ने सात साल की बच्ची के सामने उसके पिता पर बंदूक तान दी, जिसके बाद उसने तुरंत पिता को बचाने के लिए आतंकियों के सामने विरोध किया। हालांकि बच्ची के कांस्टेबल पिता आतंकियों के इस हमले में शहीद हो गए।

Jammu and Kashmir: श्रीनगर के सौरा में मंगलवार को आतंकियों ने एक और कायरतापूर्ण किया, जिसमें सामना सात साल की एक दिलेर बच्ची से हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार शहीद कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी अपनी बेटी को ट्यूशन ले जाने के लिए घर से निकले ही थे कि आतंकी सामने आ धमके। आतंकियों ने कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी पर बंदूकें दी, जिसके बाद सात साल की मासूम बच्ची अपने पिता को बचाने के लिए आतंकियों से भिड़ गई। बच्ची आतंकियों के सामने खड़े होकर पिता को बचाने के लिए आतंकियों का विरोध करने लगी, लेकिन आतंकियों को सात साल की बच्ची पर कोई रहम नहीं आया।

Seven year old girl standing in front of terrorists, father martyred, girl injured