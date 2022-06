क्या सच में अडानी को काम दिलाने के लिए PM मोदी ने राजपक्षे पर डाला दबाव? राष्ट्रपति गोटबाया ने बताया पूरा सच

Sri Lanka: श्रीलंका के एक अधिकारी ने दावा किया था कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी समूह को प्रोजेक्ट देने के लिए दबाव बनाया था। इस बयान पर जारी विवाद के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मामले पर अपनी राय रखी है।

भारत में मोदी सरकार पर गौतम अडानी को फ़ेवर करने के आरोप लगते रहें हैं। विपक्षी दल कई अवसरों पर इस मुद्दे के जरिए केंद्र पर निशाना साधते रहे हैं। इस बीच श्रीलंका में भी गौतम अडानी को काम दिलाने के लिए पीएम मोदी दबाव डाल रहे जैसी खबरें सामने आई हैं। इसके बाद विपक्ष को एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने का अवसर मिल गया लेकिन अब खुद राष्ट्रपति गोटबाया ने इन आरोपों से इनकार किया है। यही नहीं श्रीलंका जिस अधिकारी ने ये दावा किया था उसने भी अपने बयान के लिए माफी मांगी है।

Sri Lanka official says PM wanted Adani to get project, Gotabaya denies Allegations