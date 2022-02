हरियाणा सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने Private Jobs में 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण पर HC की रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा की खट्टर सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के हाई कोर्ट के आदेश को सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक महीने में इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने हरियाणा सरकार को राहत देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को दिए गए 75 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के निवासियों को दिए गए 75 प्रतिशत आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन फरवरी को रोक लगाई थी। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के मुताबिक लोगों का चयन किया जाता है। यदि नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे।

Supreme Court rejected the Haryana HC stay on the law to give 75 percent Reservation In Pvt Sector