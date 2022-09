हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, संजय हेगड़े ने कहा - "उन्हें शौक है तुम्हें बेपर्दा देखने का..."

10 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद अब जल्द ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में 10 दिन सुनवाई चलने के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने आज अपना फैसला सुरक्षित रखने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पीठ की ओर से कहा गया है कि अब जिनको भी इस मामले में दलीले देनी हो वो लिखित रूप से दे सकते हैं।

Supreme Court reserves decision in hijab dispute case, hearing lasted for 10 days, decision will come soon