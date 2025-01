Swami Vivekananda Jayanti: स्वामी विवेकानंद की जयंती से क्यों जुड़ा है National Youth Day? जानें

आज भारत की युवा शक्ति का दिन है- PM Modi पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, “स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। वह युवा दिमाग में जुनून और उद्देश्य को प्रज्वलित करते रहते हैं। हम एक मजबूत और विकसित भारत के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को उजागर करने के लिए एक Video क्लिप भी शेयर की कर लिखा कि यह भारत की युवा शक्ति का दिन है, जो उस महान व्यक्ति को समर्पित है, जिसने ब्रिटिश राज के दौरान भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। पीएम मोदी ने कहा, “स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि भारत की आकांक्षाएं युवाओं के चरित्र और उनकी प्रतिबद्धता तथा बौद्धिकता पर निर्भर हैं। स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन भारत के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।”

Swami Vivekananda Quotes

राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम (National youth Day 2025 Theme)

इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य विषय “राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण” है। यह थीम युवाओं को देश के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही, इस वर्ष की थीम “युवा एक स्थायी भविष्य के लिए: लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना” (Youth for a Sustainable Future: Shaping the Nation with Resilience and Responsibility) भी है। यह थीम युवाओं को एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करती है जो न केवल समृद्ध हो, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील हो।