तमिलनाडु में बड़ा हादसाः पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 8 लोगों की मौत, 13 गंभीर

Tamil Nadu Firecracker Factory Blast: इस वक्त की एक बड़ी तमिलनाडु से सामने आ रही है। जहां एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 13 अन्य लोग घायल हो गए है। सभी का इलाज जारी है।

Tamil Nadu: 8 dead, several injured in explosion at Firecracker Warehouse in Kancheepuram