TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन.लोकेश का बड़ा बयान, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण जारी रहेगा

TDP leader says Muslim reservation to continue in Andhra: मुस्लिम आरक्षण की नीति तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय का कदम है।

हैदराबाद•Jun 08, 2024 / 06:21 am• Anand Mani Tripathi

TDP leader says Muslim reservation to continue in Andhra: केंद्र में भाजपा-नीत एनडीए सरकार के गठन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली टीडीपी के नेता नारा लोकेश ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण जारी रहेगा। टीडीपी सुप्रीमो एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे और पार्टी के प्रमुख नेता लोकेश ने शुक्रवार को एक मीडिया चैनल से कहा कि मुस्लिम आरक्षण की नीति तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय का कदम है। यह प्रदेश में पिछले दो दशकों से चल रहा है और हम इसे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की आमदनी बहुत कम है और उन्हें गरीबी से निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर तीखी बयानबाजी हुई थी।

अमित शाह ने फडणवीस को मनाया

भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण इस्तीफे की पेशकश करने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को मना लिया है। सूत्रों के अनुसार, फडणवीस ने शाह से मिलकर हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की मंशा जताई थी और कहा था कि वह जिम्मेदारी से मुक्त होकर आगामी विधानसभा चुनाव पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं। शाह ने उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा। बताया जाता है कि शाह ने फडणवीस को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद चर्चा करने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की सीटें 21 से घटकर नौ रह गई हैं। गलती से नहीं बुलाया

‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल हो कर राजस्थान में नागौर से निर्वाचित हुए सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल गठबंधन की बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि गठबंधन की एक और पांच जून की बैठक में नहीं बुलाकर उनकी अनदेखी की गई है। बताया जाता है कि बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उन्हें फोन कर कहा कि उन्हें आमंत्रित करने में चूक हुई है। पढ़ना जारी रखे